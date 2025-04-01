Для работодателей из Крыма личные качества молодого специалиста важнее опыта

По каким принципам работодатели выбирают молодых специалистов? В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры участвовали представители компаний и организаций из города, которые ищут молодых сотрудников с высшим образованием.
Среди основных критериев отбора молодых специалистов на первое место выходит оценка личностных качеств кандидата (68%). Для 43% рекрутеров важно наличие у кандидата хотя бы минимального опыта работы. 38% менеджеров по персоналу обращают внимание на уровень и качество образования кандидата. 11% специалистов считают важным знание кандидатом специфики деятельности компании.
Среди дополнительных критериев отбора часто обращают внимание на уровень владения профильным программным обеспечением (56%). 23% менеджеров по персоналу считают важным опыт прохождения стажировок. 15% обращают внимание на уровень успеваемости в вузе или колледже. 6% считают важным знание иностранного языка.
Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов является организованность (53%). На втором месте — ориентация на развитие (46%). На третьем — мотивация достижений (44%). 37% рекрутеров отмечают умение работать в команде. 5% считают важным наличие лидерских качеств.
Время проведения: 3—28 марта 2025 года
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