Для регионов введут разные ставки по семейной ипотеке — когда?

По мнению спикера нижней палаты российского парламента, в Москве ставка должна быть одной, а в Саратове — другой, соразмерной средней зарплате в Саратовской области, «и тогда будет социальная справедливость».

Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает, — добавил Вячеслав Володин.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы.

Я думаю, что мы осенью будем активно обсуждать разные варианты реализации этой идеи. До конца года мы отрегулируем [этот вопрос], — цитирует парламентария «РИА Новости».

источник: ЦИАН