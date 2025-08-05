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Для регионов введут разные ставки по семейной ипотеке - когда?
фото: jd8 / Shutterstock.com

Для регионов введут разные ставки по семейной ипотеке — когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 05.08.2025

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что дифференцированная ставка по семейной ипотеке может быть введена уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Саратов на встрече с жителями, передаёт «Российская газета».

По мнению спикера нижней палаты российского парламента, в Москве ставка должна быть одной, а в Саратове — другой, соразмерной средней зарплате в Саратовской области, «и тогда будет социальная справедливость».

Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает, — добавил Вячеслав Володин.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы.

Я думаю, что мы осенью будем активно обсуждать разные варианты реализации этой идеи. До конца года мы отрегулируем [этот вопрос], — цитирует парламентария «РИА Новости».

источник: ЦИАН

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