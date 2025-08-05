Для регионов введут разные ставки по семейной ипотеке — когда?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что дифференцированная ставка по семейной ипотеке может быть введена уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Саратов на встрече с жителями, передаёт «Российская газета».
По мнению спикера нижней палаты российского парламента, в Москве ставка должна быть одной, а в Саратове — другой, соразмерной средней зарплате в Саратовской области, «и тогда будет социальная справедливость».
Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает, — добавил Вячеслав Володин.
По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы.
Я думаю, что мы осенью будем активно обсуждать разные варианты реализации этой идеи. До конца года мы отрегулируем [этот вопрос], — цитирует парламентария «РИА Новости».
источник: ЦИАН
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