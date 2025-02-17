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Для решения проблем, связанных с получением медпомощи, крымчанам предлагают пользоваться "ВКонтакте"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Для решения проблем, связанных с получением медпомощи, крымчанам предлагают пользоваться «ВКонтакте»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 10:06 17.02.2025

Для решения проблемных вопросов, связанных с получением медицинской помощи, крымчане могут напрямую обращаться к руководителям учреждений здравоохранения через социальную сеть «ВКонтакте». Об этом напоминает Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Актуальные ссылки на официальные страницы руководителей учреждений здравоохранения опубликованы ниже. Обращения необходимо направлять в личные сообщения.

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Актуальный список аккаунтов глав медучреждений Республики Крым — здесь.

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