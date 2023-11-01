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Для россиян недвижимость перестала быть самым популярным вариантом инвестирования

Для россиян недвижимость перестала быть самым популярным вариантом инвестирования

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:17 01.11.2023

За год, отмечает Московский Комсомолец, потенциальный интерес жителей России к вложению денег в квартиры, дачи, офисы, склады и прочую недвижимость упал с первого на четвертое место рейтинга покупательских предпочтений. Виной тому — повышение ключевой ставки до 15%. Об этом говорят результаты свежего онлайн-голосования «Индикаторов рынка недвижимости».

В сложившейся ситуации люди предпочитают класть деньги на депозит (таковых, согласно опросу, 26%), приобретать валюту (20,7%) или облигации (17,2%). Готовы купить недвижимость лишь 16,8% опрошенных. Подчеркнем, что это желание — гипотетическое, высказанное в ходе опроса. В реальности россияне могут попросту хранить финансы под подушкой и задумываться об их вложении лишь тогда, когда их об этом спрашивают социологи.

Правда, есть небольшое, но неудивительное исключение: квартира в Москве остается вечной ценностью. Каждый третий (34%) из тех, кто отдал голос за покупку недвижимости, признался: хочу вложиться в столичное жилье. С большим отрывом идут: покупка домика на курорте (13,8%), квартиры за рубежом (11,7%) и чего-нибудь коммерческого (10,3%), будь то офис, склад, магазин, гостиница и т. д.

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Впрочем, даже такой, казалось бы, надежный актив, как московская квартира, для вложившихся в него не принесет прибыли.

По нашему прогнозу, стоимость квартир на вторичном рынке российской столицы в ближайшем году может упасть по меньшей мере на 10 процентов — как за счет снижения цен непосредственно в объявлениях, так и за счет торга, — комментирует руководитель аналитического центра Олег Репченко.

Ну а для большинства людей, желающих не инвестировать свободные деньги, а решить квартирный вопрос исключительно для своей семьи, покупка жилья все еще недоступна.

В условиях повышения Банком России ключевой ставки необходимо сохранить доступность ипотечных кредитов для населения и установить потолок цен на квадратный метр в новостройках, — предлагает генеральный директор девелоперской компании Александр Пахоленко. — Рост ключевой ставки ведет к повышенному спросу на квартиры, поскольку россияне ожидают увеличения ставок по базовым ипотечным программам. А неоправданный ажиотаж, в свою очередь, приводит к росту цен на новостройки. Круг замкнулся.

источник: Московский Комсомолец

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