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Для севастопольских пенсионеров проводят бесплатные занятия по «Формуле долголетия»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Для севастопольских пенсионеров проводят бесплатные занятия по «Формуле долголетия»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:44 30.06.2026

Социальный проект «Формула долголетия», разработанный врачами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, продолжает активную деятельность. Выездные занятия адаптивной гимнастикой прошли на двух городских площадках: в гериатрическом отделении городской больницы № 1 и в Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья регулярная физическая активность является не только способом поддержания формы, но и важным элементом социальной реабилитации. Проект направлен на обеспечение доступной, безопасной и регулярной физической нагрузки.

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Программу для подопечных обоих учреждений разрабатывают и проводят специалисты по адаптивной физической культуре. Занятия строятся по классической схеме с корректировкой под физическое состояние участников.

Занятия проходят под постоянным визуальным и вербальным контролем инструктора, который корректирует технику выполнения и следит за самочувствием каждого участника. Мероприятия являются частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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