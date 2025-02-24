Для севастопольских ветеранов СВО и членов их семей провели диспансеризацию

В преддверии Дня Защитника Отечества за один день ветераны СВО и члены их семей посетили основных врачей-специалистов, таких как: терапевт, отоларинголог, невролог, хирург, уролог, окулист, а также прошли лабораторные и диагностические исследования. Такое комплексное обследование позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Мы не устаем повторять — прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания, о которых пациент можете даже не подозревать. Это дает возможность начать лечение на ранней стадии, когда шансы на успешное выздоровление наиболее высоки. Забота о здоровье — это не только лечение болезней, но и их профилактика. Регулярная диспансеризация помогает предотвратить развитие серьёзных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и другие. Особенно это важно для тех, кто помогает обеспечивать нашу безопасность. Это не первая акция, проводимая совместно с Фондом «Защитники Отечества», в которой мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наши защитники знали о состоянии своего здоровья все, ведь профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение уже развившейся болезни, — отмечает заместитель директора департамента здравоохранения Дмитрий Гостев.

Состояние здоровья пришли проверить около 40 человек. Диспансеризация проводилась в Поликлинике № 2 Городской больницы № 1.

Ветеранов сопровождали социальные координаторы севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества».

Сначала думал, что придется бегать несколько дней, чтобы пройти всех врачей и сдать анализы. Но оказалось, что для ветеранов СВО все организовано гораздо удобнее – можно сделать это буквально за один день! — поделился положительными впечатлениями ветеран СВО Александр.

Следующая диспансеризация для ветеранов СВО и членов их семей пройдет 22 марта. Для записи нужно обратиться к своему социальному координатору в фонде «Защитники Отечества».

Напомним, диспансеризацию могут пройти все граждане России абсолютно бесплатно благодаря реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя