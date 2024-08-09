Для севастопольцев — важно: Налоговая служба может предоставлять социальные налоговые вычеты проактивно

С 2024 года действует упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены физлицам, получившим платные медицинские услуги, а также услуги, связанные с добровольным медицинским страхованием, негосударственным пенсионным обеспечением, добровольным пенсионным страхованием и добровольным страхованием жизни и иные услуги.

Для физических лиц, получивших такие услуги, существенно облегчается процедура получения вычета. Теперь не придется собирать сведения об оплаченных суммах (справки), т.к. организации и предприниматели, оказывающие услуги, смогут предоставить соответствующие сведения непосредственно в налоговую службу.

В этом случае у физического лица не будет необходимости заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать документы по каждому виду вычета. Эти сведения будут аккумулироваться по налогоплательщику в налоговом органе. По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и успешно прошедшим контроль, налоговый орган в 2025 году сформирует предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его в «Личном кабинете для физических лиц» .

Получение сведений напрямую от лиц, оказывающих услуги, позволит налоговой службе предоставлять социальные налоговые вычеты проактивно, минимизируя трудозатраты как поставщиков сведений, так и налогоплательщиков по сбору подтверждающих документов, заполнению и представлению в налоговый орган налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. Сведения предоставляются поставщиками услуг в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в порядке, установленном приказом ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@

Формирование сведений о фактических расходах налогоплательщиков, необходимых для предоставления социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, в электронной форме также возможно в общедоступном программном обеспечении ФНС России «Налогоплательщик ЮЛ» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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