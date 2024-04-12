Для школьников и студентов Севастополя провели «Цифровой ликбез»

11 апреля в ходе Международной научно-практической конференции «Новые вызовы — новые решения: экономика данных и цифровые трансформации» в филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова прошла лекция в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Ещё одна лекция состоялась в школе № 48 для учеников 7-х классов — также в рамках просветительского проекта.

Темой обоих мероприятий стала двухфакторная аутентификация. Помимо увлекательного видеоролика, посвящённого данной теме, ученики, студенты и педагоги изучили основы цифровой грамотности и правила кибербезопасности в современном мире, а также узнали много полезной дополнительной информации от представителей департамента цифрового развития Севастополя.

Запомните! Один из методов кибермошенничества включает в себя подбор пароля, когда мошенники используют специальные программы для быстрого поиска символов и раскрытия паролей. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваш пароль уникален, сложен и не используется повторно на разных цифровых платформах. Избегайте использования простых комбинаций символов, которые легко узнать или угадать, — подчеркнула заместитель начальника управления развития цифрового региона департамента цифрового развития Севастополя Ангелина Буровцова.

«Цифровой ликбез» проводится с 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России. Проект включает в себя серию мультипликационных роликов, которые на понятных примерах учат школьников азам информационной безопасности.

Все просветительские видеоролики «Цифрового ликбеза» доступны для просмотра на сайте.