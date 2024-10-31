Для школьников Севастополя прошли экологические игры «Экостарт»

Школьники от 12 до 16 лет стали участниками увлекательной игры, которая развивает не только экологические умения и навыки, но и воспитывает ответственность за сохранение природы родного края. Организатором мероприятия выступило учреждение дополнительного образования и Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи.

В Севастополе уже сформировался ряд активных школ, которые участвуют во всех мероприятиях в течение года, в этом году их стало больше, динамика положительная и это радует. Забота об окружающем мире начинается с каждого из нас. На свои мероприятия мы стараемся привлечь, как можно больше школьников, показать им, что каждый житель может внести вклад в сохранение природы. Каникулы – это отличное время для проведения таких игр, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя методиста центра Веру Кожух.

Экологические игры проходили по маршрутным листам. Командам предстояло пройти путь по четырем локациям: познавательная видео-викторина «Растительный и животный мир ООПТ», творческая мастерская «Разработка эскиза изделия в бионическом стиле», практические задания на тему: «Традиции хлеба на Руси, полезные свойства зерновых культур», практика оказание первой медицинской помощи при ЧС».

Меня волнует тема экологии. Наш мир такой хрупкий, о нем надо заботиться. Здесь мы узнаем и учимся новому, а также обмениваемся опытом. Некоторые мои одноклассники проявили себя очень активно в игре на локациях, я была приятно удивлена, – рассказала участница Алина.

Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи в течение всего учебного года обучает детей и молодежь ответственному отношению к природе родного края, формирует экологический подход к проблемам природопользования. Подобные мероприятия помогают закрепить теорию на практике.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя