Для симферопольца онлайн-знакомство обернулось убытками «в натуре»

В Симферополе 21-летний молодой человек стал жертвой мошенников, поверив в обещания романтического свидания. Сотрудникам полиции симферополец сообщил, что, общаясь в мессенджере с незнакомкой, поддался на уловку. Под предлогом бронирования эксклюзивной комнаты в кальянной, где должно было состояться их первое свидание, он перевел 26 тысяч рублей.  Однако ни девушки, ни забронированной комнаты, ни, тем более, возврата средств потерпевший так и не увидел.

Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия по установлению злоумышленницы.

Полиция Крыма напоминает:

  • Не спешите: прежде чем совершать какие-либо действия, особенно связанные с деньгами, остановитесь и подумайте.
  • Берегите личные данные: никогда не сообщайте незнакомцам свои паспортные данные, номера банковских карт, коды из СМС или другую конфиденциальную информацию.
  • Помните, что ваша безопасность в интернете зависит прежде всего от вас самих. Будьте бдительны!

 источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

