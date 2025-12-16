Для симферопольца онлайн-знакомство обернулось убытками «в натуре»

Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия по установлению злоумышленницы.
Полиция Крыма напоминает:
- Не спешите: прежде чем совершать какие-либо действия, особенно связанные с деньгами, остановитесь и подумайте.
- Берегите личные данные: никогда не сообщайте незнакомцам свои паспортные данные, номера банковских карт, коды из СМС или другую конфиденциальную информацию.
- Помните, что ваша безопасность в интернете зависит прежде всего от вас самих. Будьте бдительны!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
