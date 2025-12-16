Для симферопольца онлайн-знакомство обернулось убытками «в натуре»

Кража в сортировочном комплексе Симферопольского района - два смартфона в итоге не дошли до своих покупателей

Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейскими проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия по установлению злоумышленницы.

