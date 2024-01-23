Для социально незащищённых категорий граждан — бесплатные нотариальные доверенности

1 января 2024 года в силу вступил закон, который освобождает граждан от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение доверенностей на представление их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и других организациях — в случае, если документ необходим в рамках получения бесплатной юридической помощи.

Нововведения еще больше повысят доступность государственной бесплатной юридической помощи для социально незащищенных категорий граждан. Право на такую помощь есть у малоимущих, Героев Соцтруда и Труда РФ, детей-инвалидов и сирот, пожилых людей и инвалидов, живущих в организациях социального обслуживания, подростков, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и др. Представление их интересов адвокатами или работниками государственных юридических бюро — одна из установленных форм поддержки. В большинстве случаев для этого необходима нотариально удостоверенная доверенность.

Теперь указанные категории граждан смогут оформить доверенность для суда бесплатно. Для этого нужно будет предъявить нотариусу соглашение, которое человек заключил с адвокатом или юридическим бюро.

В течение многих лет нотариат исключительно за свой счет, без привлечения бюджетного финансирования, предоставляет значительный комплекс льгот. Большая их часть была разработана нотариатом по собственной инициативе. Ежегодно нотариусы совершают несколько миллионов льготных нотариальных действий.

Новая мера, разработанная Правительством, дополнила этот комплекс. При этом впервые за 30-летнюю историю современного нотариата России закон предусматривает возможность компенсации указанных затрат за счет средств региональных бюджетов.

Нотариат выступает активным участником системы оказания бесплатной юридической помощи. В рамках своей профессиональной деятельности нотариусы консультируют граждан и предпринимателей по вопросам гражданского, семейного, земельного и корпоративного права. Напомним, что все консультации по нотариальным действиям бесплатны.

Кроме того, нотариальные палаты субъектов РФ — постоянные участники социальных просветительских инициатив Министерства юстиции РФ, Общественной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека, Торгово-Промышленной палаты, Ассоциации юристов России и др. Ежегодно нотариусы со всей страны участвуют в мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям и многим другим подобным акциям.

источник: Федеральная нотариальная палата