Для студотрядов Крыма сотрудники МЧС провели мастер-класс по эффективному применению средств индивидуальной защиты

В рамках проведения Всероссийской недели охраны труда, состоялась важная встреча, полностью посвященная ключевым аспектам безопасности труда. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности о значимости и правилах использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), основах первой помощи и действиях при возгораниях на рабочем месте, и было проведено квалифицированными сотрудниками Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

В ходе мастер-класса участникам были подробно представлены различные виды СИЗ, а также объяснено, как каждый из них способствует эффективной защите работников от потенциальных угроз здоровью и жизни. Значительная часть лекции была посвящена практическим аспектам — правильному подбору и ношению СИЗ, поскольку именно от этих факторов напрямую зависит их эффективность. Эксперты МЧС продемонстрировали, как обеспечить максимальную защиту и комфорт при использовании средств индивидуальной защиты, а также поделились рекомендациями по уходу за ними для продления срока их службы и сохранения защитных свойств.

Также участники получили ценные знания о действиях при возгораниях, включая правила использования первичных средств пожаротушения и порядок эвакуации, что является критически важным для минимизации рисков и сохранения жизни.

Безопасность наших бойцов — это наш безусловный приоритет. Проведение подобных лекций и практических занятий в рамках Всероссийской недели охраны труда является жизненно важным для формирования культуры безопасности и повышения осведомленности каждого участника студенческих отрядов, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: пнформация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

