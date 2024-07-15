Для тушения пожара в Коктебеле задействовали вертолёт

Площадь возгорания сухой растительности в поселке Коктебель в Крыму выросла до 20 га, к тушению привлекается вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В поселке городского типа Коктебель происходит загорание сухой растительности на площади 20 га. На месте работают пожарные и сотрудники лесоохотничьего хозяйства, — сказали в пресс-службе. — К тушению пожара в Коктебеле в городском округе Феодосия привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. В МЧС добавили, что на место пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка МЧС России в количестве 40 человек и 6 единиц техники. источник: ТАСС

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