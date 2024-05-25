Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок

Последний звонок в эти дни звучит для старшеклассников в учебных заведениях нашей страны. В севастопольской общеобразовательной школе № 60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко праздник прощания со школьной порой также состоялся для учащихся девятых и одиннадцатых классов. Среди выпускников – учащиеся кадетских классов МЧС России.

Поздравить ребят пришли почётные гости: представители городских властей и руководства Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Сегодня в этот праздничный день мы вручаем вам свидетельства о получении кадетского образования. Вы – наша молодая смена, двери чрезвычайного ведомства всегда открыты для тех, кто хочет связать судьбу с благородным делом спасения людей. От себя лично и от имени коллектива Главного управления хочу поблагодарить руководство школы, всех учителей, воспитателей, наставников за вклад в развитие кадетского движения МЧС России! За ту большую работу с кадетами, которую вы проделали. Всем выпускникам хочу пожелать стать хорошими людьми и достойными гражданами своего города и страны. Также желаю верно выбрать жизненный путь и всегда добиваться отличных результатов!, – обратился к собравшимся первый заместитель начальника севастопольского чрезвычайного ведомства полковник Владимир Щедрин.

Среди выпускников 11 кадетского класса севастопольской школы № 60 есть те, кто уже выразил желание связать своё будущее со службой в чрезвычайном ведомстве.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе