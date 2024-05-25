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Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок

Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:14 25.05.2024

Последний звонок в эти дни звучит для старшеклассников в учебных заведениях нашей страны. В севастопольской общеобразовательной школе № 60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко праздник прощания со школьной порой также состоялся для учащихся девятых и одиннадцатых классов. Среди выпускников – учащиеся кадетских классов МЧС России.

Поздравить ребят пришли почётные гости: представители городских властей и руководства Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Сегодня в этот праздничный день мы вручаем вам свидетельства о получении кадетского образования. Вы – наша молодая смена, двери чрезвычайного ведомства всегда открыты для тех, кто хочет связать судьбу с благородным делом спасения людей. От себя лично и от имени коллектива Главного управления хочу поблагодарить руководство школы, всех учителей, воспитателей, наставников за вклад в развитие кадетского движения МЧС России! За ту большую работу с кадетами, которую вы проделали. Всем выпускникам хочу пожелать стать хорошими людьми и достойными гражданами своего города и страны. Также желаю верно выбрать жизненный путь и всегда добиваться отличных результатов!, – обратился к собравшимся первый заместитель начальника севастопольского чрезвычайного ведомства полковник Владимир Щедрин.  

Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок Для учащихся севастопольских кадетских классов МЧС России прозвучал последний звонок

Среди выпускников 11 кадетского класса севастопольской школы № 60 есть те, кто уже выразил желание связать своё будущее со службой в чрезвычайном ведомстве.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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