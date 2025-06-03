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Для участия в конкурсе на лучший гимн Крыма отобрали 87 заявок
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для участия в конкурсе на лучший гимн Крыма отобрали 87 заявок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 03.06.2025

87 заявок приняты в рамках творческого конкурса на лучший проект Государственного гимна Республики Крым. Об этом по итогам очередного этапа прослушивания сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.

На 30 мая комиссией зарегистрировано 114 заявок, 87 из которых соответствуют конкурсным требованиям, остальным авторам направлен ответ с просьбой предоставить недостающие документы, — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Из общего числа заявок 73 проекта подготовлены крымчанами, остальные — творческими деятелями и коллективами из Москвы, Московской области, Севастополя, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска, Барнаула, Казани, Новосибирска, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Калининграда.

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Глава крымского парламента подчеркнул, что заявки, своевременно направленные в адрес конкурсной комиссии, но по логистическим причинам не пришедшие до 1 июня, также примут к рассмотрению.

Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. До 30 июня 2025 года конкурсная комиссия продолжит оценивать поступившие работы, далее определят финалистов, а затем – победителя.

источник: РИА Новости Крым 

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