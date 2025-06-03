Для участия в конкурсе на лучший гимн Крыма отобрали 87 заявок

На 30 мая комиссией зарегистрировано 114 заявок, 87 из которых соответствуют конкурсным требованиям, остальным авторам направлен ответ с просьбой предоставить недостающие документы, — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Из общего числа заявок 73 проекта подготовлены крымчанами, остальные — творческими деятелями и коллективами из Москвы, Московской области, Севастополя, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска, Барнаула, Казани, Новосибирска, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Калининграда.

Глава крымского парламента подчеркнул, что заявки, своевременно направленные в адрес конкурсной комиссии, но по логистическим причинам не пришедшие до 1 июня, также примут к рассмотрению.

Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. До 30 июня 2025 года конкурсная комиссия продолжит оценивать поступившие работы, далее определят финалистов, а затем – победителя.

источник: РИА Новости Крым