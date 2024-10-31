Для участников спецоперации в Крыму сформировано более 4,4 тыс. земельных участков

Как напомнил Глава Крыма, важной мерой поддержки, действующей на территории республики среди прочих, является предоставление бойцам бесплатных земельных участков в курортных регионах.

На сегодня для этих целей выделено шесть земельных массивов. Они располагаются в Сакском, Черноморском, Ленинском и Симферопольском районах. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений; в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского; в Симферопольском – Николаевского сельского поселения, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Всего сформировано более 4,4 тыс. земельных участков, уже выдано более 1,9 тыс. приказов о предоставлении земли. При этом выделенные участки необходимо обеспечить всеми необходимыми коммуникациями.

Работы по подключению к электроснабжению выполнены в Окуневском, Молочненском и Лесновском сельских поселениях. Это позволит осуществить технологическое присоединение более 800 участков, – отмечает Глава Крыма.

В то же время на 2025 год запланировано начало работ по прокладке водоводов к участкам на территории Лесновского, Молочненского, Штормовского, Окуневского поселений.