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Для участников спецоперации в Крыму сформировано более 4,4 тыс. земельных участков
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Для участников спецоперации в Крыму сформировано более 4,4 тыс. земельных участков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 31.10.2024

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – нравственный долг государства и общества, одно из ключевых направлений социальной политики. Это то, что формирует крепкий тыл, без которого невозможна Победа. Об этом заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Как напомнил Глава Крыма, важной мерой поддержки, действующей на территории республики среди прочих, является предоставление бойцам бесплатных земельных участков в курортных регионах.

На сегодня для этих целей выделено шесть земельных массивов. Они располагаются в Сакском, Черноморском, Ленинском и Симферопольском районах. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений; в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского; в Симферопольском – Николаевского сельского поселения, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Всего сформировано более 4,4 тыс. земельных участков, уже выдано более 1,9 тыс. приказов о предоставлении земли. При этом выделенные участки необходимо обеспечить всеми необходимыми коммуникациями.

Работы по подключению к электроснабжению выполнены в Окуневском, Молочненском и Лесновском сельских поселениях. Это позволит осуществить технологическое присоединение более 800 участков, – отмечает Глава Крыма.

В то же время на 2025 год запланировано начало работ по прокладке водоводов к участкам на территории Лесновского, Молочненского, Штормовского, Окуневского поселений.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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