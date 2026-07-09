Для военных с инвалидностью введена 35-часовая рабочая неделя

Рабочая неделя для военнослужащих и силовиков с инвалидностью сокращена до 35 часов. О принятии соответствующего закона в четверг проинформировала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Президент РФ подписал предложенный нами закон: для раненых военных вводится 35-часовая рабочая неделя. Это решение – дань глубокого уважения к тем героям, которые получили тяжелые ранения, но все равно приняли решение остаться в строю и продолжать службу, – написала Лантратова в своем канале в МАКС.
По словам Лантратовой, новая норма касается военнослужащих по контракту, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения наказания.
Участникам СВО и их семьям также упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.
источник: РИА Новости Крым
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