Для военных с инвалидностью введена 35-часовая рабочая неделя

Рабочая неделя для военнослужащих и силовиков с инвалидностью сокращена до 35 часов. О принятии соответствующего закона в четверг проинформировала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Президент РФ подписал предложенный нами закон: для раненых военных вводится 35-часовая рабочая неделя. Это решение – дань глубокого уважения к тем героям, которые получили тяжелые ранения, но все равно приняли решение остаться в строю и продолжать службу, – написала Лантратова в своем канале в МАКС.

По словам Лантратовой, новая норма касается военнослужащих по контракту, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения наказания.

Как указано на сайте Кремля, продолжительность еженедельного служебного времени сокращается для военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти, являющихся инвалидами I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении обязанностей военной службы.

Участникам СВО и их семьям также упросили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят в среду, 8 июля, во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Государственной Думы.

источник: РИА Новости Крым

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