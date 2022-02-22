Для выпускников крымских школ в десятый раз пройдет фестиваль «Крымский вальс»

За все предыдущие годы участниками фестиваля-конкурса стали более 15 тысяч выпускников. В этом «Крымский вальс» — десятый юбилейный.

Основными задачами фестиваля-конкурса являются художественное образование, патриотическое воспитание молодежи Крыма, а также содействие росту творческих способностей и инициатив, направленных на формирование культурного развития и эстетического вкуса подрастающего поколения, — сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи РК.