Для выпускников крымских школ в десятый раз пройдет фестиваль «Крымский вальс»

За все предыдущие годы участниками фестиваля-конкурса стали более 15 тысяч выпускников. В этом «Крымский вальс» — десятый юбилейный.
Основными задачами фестиваля-конкурса являются художественное образование, патриотическое воспитание молодежи Крыма, а также содействие росту творческих способностей и инициатив, направленных на формирование культурного развития и эстетического вкуса подрастающего поколения, — сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи РК.
Напоминаем, что фестиваль-конкурс проводится в два этапа: I этап (муниципальный) – февраль — март 2022 года – среди команд-учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым; II этап республиканский – с 15 апреля по 05 мая 2022 года. С подробной информацией об условиях проведения фестиваля-конкурса «Крымский вальс» можно ознакомиться в
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