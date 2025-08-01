Для защиты и восстановления лесов: в Мекензиевском лесничестве расчищают просеки

В Мекензиевском участковом лесничестве идет расчистка квартальных просек и дорог. Мероприятия проводятся Дирекцией ООПТ и лесного хозяйства в рамках плана по воспроизводству лесов.

Несмотря на жаркую погоду, сотрудники учреждения обеспечивают уход за лесными территориями и создают условия для безопасного и эффективного доступа специальной техники. Расчищенные участки облегчают проведение работ по охране, защите и восстановлению лесов, а также обеспечивают проезд пожарных расчетов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день прочищен один гектар территории Мекензиевского лесничества.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя