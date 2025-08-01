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Для защиты и восстановления лесов: в Мекензиевском лесничестве расчищают просеки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Для защиты и восстановления лесов: в Мекензиевском лесничестве расчищают просеки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:09 01.08.2025

В Мекензиевском участковом лесничестве идет расчистка квартальных просек и дорог. Мероприятия проводятся Дирекцией ООПТ и лесного хозяйства в рамках плана по воспроизводству лесов.

Несмотря на жаркую погоду, сотрудники учреждения обеспечивают уход за лесными территориями и создают условия для безопасного и эффективного доступа специальной техники. Расчищенные участки облегчают проведение работ по охране, защите и восстановлению лесов, а также обеспечивают проезд пожарных расчетов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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На сегодняшний день прочищен один гектар территории Мекензиевского лесничества.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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