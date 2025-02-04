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Для жителей Крыма доступны онлайн-курсы по медиа от проекта «ТопБЛОГ»

Для жителей Крыма доступны онлайн-курсы по медиа от проекта «ТопБЛОГ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 04.02.2025

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл возможность получить доступ к базе полезных онлайн-курсов. Начинающие авторы смогут разобраться в мире блогинга, научиться создавать социально значимый контент, в том числе в видеоформате. А популярные блогеры и известные общественные деятели расскажут в программах о том, как стать новым голосом в мире медиа. Курсы доступны на сайте проекта для всех жителей Республики Крым без ограничений по возрасту.

Проект «ТопБЛОГ» уже не первый год помогает заинтересованным в своем развитии авторам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За это время к проекту присоединилось более 220 тысяч жителей из всех регионов России, в качестве экспертов выступило более 400 экспертов, среди которых блогеры-миллионники, звезды шоу-бизнеса и профессионалы сферы медиакоммуникаций, SMM и digital–продюсирования. Они сопровождают участников на проектном пути и оказывают менторскую поддержку, в том числе в онлайн-формате.

Образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который лег в основу открытых онлайн-курсов, уже доказал свою популярность и востребованность. Только в прошлом году блогерские навыки прокачали более 31,5 тысячи человек из всех регионов России, в их числе 366 жителей Крыма.

Весной 2025 года планируется запуск пятого сезона «ТопБЛОГ» – участники смогут получить еще больше возможностей для развития в медиа. Полезные онлайн-курсы помогут авторам подготовиться к новым творческим вызовам и уверенно чувствовать себя в мире блогинга. Курсы бесплатно доступны на сайте проекта «ТопБЛОГ» желающие могут выбрать к изучению несколько из них, либо пройти теоретический блок полностью.

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Курс «Основы блогинга» поможет начинающим авторам заложить прочный фундамент для создания и ведения успешного блога, даст понять, с чего начать и как выстроить стратегию развития в медиа. Программа включает теоретические материалы, практические задания и советы от экспертов с реальным опытом. Тем, кто хочет научиться снимать и монтировать яркие и профессиональные видео для социальных сетей и выделяться среди остальных, поможет курс «Создание видео с нуля». Шаг за шагом эксперты разберут каждый этап создания видео, научат писать интересные и структурированные сценарии, раскроют секреты подготовки к съемке: от выбора оборудования и локации до работы с освещением и звуком.

Из первых уст услышать советы, медийных личностей и общественных деятелей можно в вебинарах популярных блогеров и первом сезоне подкаст-шоу «Рекомендация». На реальных кейсах и практических заданиях от популярных инфлюенсеров можно разобраться в разных аспектах создания контента, придумать концепцию для своего блога, научиться взаимодействовать с подписчиками и находить вдохновение для новых идей. Гости подкаст-шоу, которых зрители видели в рекомендациях своих социальных сетей, откроют секреты работы на отечественных медиаплощадках и поделятся своими «рецептами успеха».

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»

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