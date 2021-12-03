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Дмитрий Чернышенко: Благодаря ЦУР в регионах приняли свыше 500 важных управленческих решений
Фото: ТАСС

Дмитрий Чернышенко: Благодаря ЦУР в регионах приняли свыше 500 важных управленческих решений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:37 03.12.2021

Центры управления регионами были созданы во всех субъектах России в конце прошлого года. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений.

За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что коммуникация жителей с органом исполнительной власти благодаря ЦУР должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, люди должны видеть конкретные ощутимые результаты в решении их проблем.

За ноябрь Центр управления регионом Республики Крым обработал 5 974 обращения. Темы, которые волнуют крымчан больше всего: жилищно-коммунальное хозяйство – 1 517, здравоохранение – 1 137, дороги — 776, благоустройство — 667, социальное обслуживание и защита — 593.

Дмитрий Чернышенко: Благодаря ЦУР в регионах приняли свыше 500 важных управленческих решений

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