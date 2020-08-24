Дмитрий Голиков: автолавка «Добровольца» — проект, востребованный и необходимый для сельчан

Очередное воскресенье – и очередной выезд автолавки проекта «Продуктовое обеспечение» севастопольского «Добровольца». На этот раз в селе Родниковом приезд автолавки ожидали не только местные жители, но и других сел Байдарской долины. Логично и объяснимо: люди приобретают товары по социальным ценам, закупают впрок, все-таки приближается осень — пора заготовок на зиму.

Когда проект только начинал свою работу, местные жители даже не надеялись, что торговля товарами по низки ценам будет происходить на постоянной основе. Выездной социальный пункт продолжает курсировать по всем сёлам Байдарской и Варнаутской долин, составлен чёткий график, люди приезжают задолго до начала работы автолавки, занимают очередь. Добрая молва о проекте шагнула уже за территорию долин. С каждым новым выездом растёт число подписей под обращением с просьбой открыть стационарный магазин низких цен, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Отметим, что каждый такой выезд сопровождает лично лидер ОД «Доброволец», депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков. На местах лучшие контроллеры и помощники: глава организации инвалидов Андрей Фомин, руководители ТОСов Орлиновского МО Игорь Паньков, Андрей Трифонов, актив сёл. Свой вклад в организацию работы проекта вносит и местная организация ветеранов, имеющая свои первичные отделения в каждом селе долин.

Автолавка «Добровольца» — проект, востребованный и необходимый для сельчан. Слаженная работа команды и обратная связь с местными жителями сделали проект «Продуктовое обеспечение» востребованным в районе, — говорит лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Ну а наиболее ценны и весомы слова благодарности сельчан. Понятно, низкие цены, понятно, не надо ехать в город (экономия и времени, и денег), но ведь приезд автолавки становится дополнительным поводом для общения, обсуждения общих вопросов и проблем.

Автолавка — это не просто привезли продукты, это стало ожидаемым событием. Люди с утра занимают очереди по спискам, чуть ли не с 5 утра ходят и рассказывают всем, чтобы не пропустили. Ведь не надо с баулами ездить в город, а добраться туда и обратно — то ещё приключение… Здесь постоянно общаемся с людьми, инвалиды могут получить консультацию и помощь, думаем как улучшить сервис, — рассказывает местный активист Сергей Гречишкин. — 95% людей с радостью подписывают обращение к врио губернатора о постоянной стационарной продуктовой точке от «Добровольца». Приезда автолавки раз в полтора месяца им не хватает. Хочется сказать огромное человеческое СПАСИБО Дмитрию Голикову, Андрею Фомину и Андрею Трифонову за их деятельность. Вижу, как люди радуются, как им помогают, заботятся. И на душе становится теплее.