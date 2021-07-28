Дмитрий Голиков: развитие сельских территорий невозможно без общественного и депутатского контроля  

Балаклавский депутат, общественник, предприниматель, меценат, политик (член регионального Политсовета партийной организации «Единой России») Дмитрий Голиков считает, что реализация целевых программ, тем более не в городе (где все на виду), а в сёлах (на развитие которых выделяются бюджетные средства) невозможно без депутатского и общественного контроля. Как это работает? Наглядно показал на недавнем примере:

Село Россошанка, Байдарская долина. Детская спортивная площадка, сделанная подрядчиком просто отвратительно, уже разваливается. Местные жители забили во все колокола… Но «звон колоколов» не сразу был услышан теми, кто должен был бы первым и причем по собственной инициативе контролировать и исправлять ситуацию… Включился общественник (лидер движения «Блокпост Севастополь») Андрей Ситников и «завёл механизм»… На место выехали депутат, глава председатель комитета по городскому хозяйству Заксобрания Севастополя Вячеслав Камзолов и Уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская. В их присутствии и присутствии местных жителей, представитель нерадивого подрядчика, угрюмо обещал все исправить.

Дмитрий Голиков говорит, что сельчане готовы поверить «мастеру» освоения бюджетных денег, но и сами не сидят сложа руки. Есть свои герои, свои активисты, свои мастера. Член Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Блох уже починил сломанный спортинвентарь. Не весь, но хотя бы угрозы травмирования детей теперь нет.

Исправили то, что не могло ждать — да и не ждало… Валялось на земле или было разболтано до такой степени, что травма ребенка могла случиться в любой момент. Вячеслав Камзолов, взяв ситуацию на контроль, приехал посмотреть выполненные Блохом работы и пообщаться с жителями сел. Таких «больных» вопросов по территории много и алгоритм их решения сейчас как раз нами и вырабатывается. Ни одна «халтурщина» не должна остаться неисправленной. Ни один подрядчик, сделавший её, не должен спокойно продолжать свой путь по городу и его долинам… Пока все не исправит… И больше мы им не дадим спокойно, без контроля общественности и специалистов «развиваться», — подчеркнул Дмитрий Голиков.

Он уточнил, что заказчиком площадки был местный ТОС, и люди, входящие в его руководство, поверили строителям на слово. Значит, нужно усиливать контроль. Автономная некоммерческая организация «Развитие Варнаутской и Байдарской долин» создана как раз для укрепления местного самоуправления и содействия органам территориального общественного самоуправления. Ну и депутатский контроль (всех уровней) никто не отменял.

Вячеслав Камзолов и Василий Зубенко — главы комитетов Заксобрания Севастополя, Алексей Климов, Сергей Лисейцев, Татьяна Щербакова, председатель городского парламента Владимир Немцев… Эти и ещё многие другие депутаты всех уровней, всегда с нами на связи и даже не сомневаюсь в их поддержке в случае необходимости! Все что касается помощи людям — они всегда рядом! Вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач… Не сомневаюсь, в случае избрания Татьяны Георгиевны у нас, в городе появится депутат Госдумы самого высочайшего уровня, который всегда, даже ночью, в случае необходимости, готов работать и помогать людям! Член Совета Федерации Сергей Колбин — простой и открытый, неравнодушный человек, всегда готовый оказать помощь. И конечно, сама выстроенная система работы Михаилом Развожаевым, губернатором Севастополя, его умение контролировать и добиваться положительных результатов в сложнейших вопросах жизнеобеспечения города, плюс его человеческие качества, его поддержка работы общественного направления города. Все это бесценно! Добавим к этому общественное направление – настоящих севастопольцев, людей активных. Неравнодушных, смелых, с горящими глазами… Всё это в совокупности — большая и сильная машина, только набирающая обороты в Байдарской и Варнаутской долинах… Машина, способная «переехать» любого нерадивого и скользкого подрядчика, не дай ему Бог пробовать нечестно работать на наших территориях. И эта та самая машина, которая уже давно успешно «ездит» по Севастополю, Балаклаве и вот наконец-то приехала в отдаленные сёла Балаклавского района, — подытожил Дмитрий Голиков.

Фото: страница в Facebook Д.Голикова.