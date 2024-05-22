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Дмитрий Андреев из Севастополя выиграл «серебро» в ультра-заплыве в Краснодарском крае
Фото: предоставлено Дмитрием Андреевым

Дмитрий Андреев из Севастополя выиграл «серебро» в ультра-заплыве в Краснодарском крае

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:36 22.05.2024

В Сукко Краснодарского края прошел международный турнир по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов Swimcup Билайн Анапа 2024».

В соревнованиях приняли участие 95 атлетов из 15 регионов РФ, а также из ближнего зарубежья. Температура воды в море составила +16,3 градуса, температура воздуха – +18 градусов, солнечно. Заплывы проводились на трех дистанциях – 1000, 2000 и 3000 м. Севастополец Дмитрий Андреев (мужчины 60-64 года), представлявший команду ветеранов спортивного плавания «РНКБ Мастерс», вышел на дистанцию 3000 м («Ультра»), и с результатом 56 мин. 27,43 сек. занял второе место, — сообщает «Крымский спорт». 

Следующий старт – Swimstar Double Mile Gelendzhik 2024 – пройдет в Геленджике 2 июня.

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Команда ветеранов спортивного плавания «РНКБ Мастерс» официально зарегистрирована 15 мая 2024 г. В настоящее время в нее входят 22 спортсмена из разных регионов России (средний возраст – 54 года).

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