Дмитрий Андреев из Севастополя выиграл «серебро» в ультра-заплыве в Краснодарском крае

В соревнованиях приняли участие 95 атлетов из 15 регионов РФ, а также из ближнего зарубежья. Температура воды в море составила +16,3 градуса, температура воздуха – +18 градусов, солнечно. Заплывы проводились на трех дистанциях – 1000, 2000 и 3000 м. Севастополец Дмитрий Андреев (мужчины 60-64 года), представлявший команду ветеранов спортивного плавания «РНКБ Мастерс», вышел на дистанцию 3000 м («Ультра»), и с результатом 56 мин. 27,43 сек. занял второе место, — сообщает «Крымский спорт».