Европейские политики, заявляя о поддержке притязаний Украины на Крым и Севастополь, заботятся не об интересах Киева, а о своих надеждах использовать его как стратегический плацдарм в Черном море, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крымский полуостров под мандат ООН и через 20 лет провести референдума о его статусе, сообщает украинское издание «Страна».

Все эти «благие» предложения со стороны коллективного Запада, а тем более со стороны страдающей русофобией Польши, имеют своей целью далеко не содействие Украине: окажись Крымский полуостров под мандатом ООН, Запад мгновенно использует полуостров в своих целях, одна из которых — господство в Черном море. Севастополь и Крым имеют стратегическое значение. Они являются форпостом южных рубежей России и неотъемлемой частью нашей страны, так сложилось исторически, — сказал Белик ТАСС.

Он отметил, что также и чаяния Украины вернуть полуостров «совершенно напрасны и лишены перспектив», а любые инициативы Запада в этом направлении заведомо провальны. Референдум, в результате которого Крым и Севастополь воссоединились с Россией, продемонстрировал единогласное желание жителей этих двух регионов стать частью РФ.

Это было прямое волеизъявление, с которым никак не может смириться Запад. Рассуждения по поводу принадлежности Крыма бесперспективны и лишены всякого смысла: Севастополь и Крым это Россия. Так что ни о каких новых референдумах не может быть и речи, а 20-летний срок Запад хочет установить для того, чтобы неопределенность в геополитике продолжалась как можно дольше, — подчеркивает депутат.

Он также посоветовал польским дипломатам обратить внимание на свою страну.

Главе МИД Польши стоит задуматься о передаче под мандат ООН тех территорий, с которыми связаны имперские амбиции самой Польши, а не призывать к отчуждению территорий России, — пояснил собеседник агентства.

источник: ТАСС