Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников школ с праздником

28-29 июня в российских школах проходят выпускные. С праздником выпускников поздравил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер РФ отметил, что в эти дни из школ выпускается более 2 млн 300 тысяч девяти- и одиннадцатиклассников. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования.

В этом году выпускников ждут более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей нашей страны. Совсем недавно Президент Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий. Они показывают, какие векторы будут наиболее важными для нашей страны в ближайшие годы, и помогут сориентировать выпускников выбрать действительно нужное направление, – подчеркнул зампред Правительства.

В число приоритетных направлений научно-технологического развития России вошли связанные с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью, образованием.

По данным министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в этом году выпускников 11 классов – 9 123 человек, 9 классов – 18 559.

Фото: пресс-служба Правительства РФ.

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