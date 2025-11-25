Прямо сейчас:
Дмитрий Песков: "Мирный план США по Украине на стадии корректировок"
Дмитрий Песков: «Мирный план США по Украине на стадии корректировок»

Мирный план США по Украине находится на стадии корректировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который был опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения, – цитирует Пескова РИА Новости.

И отметил, что Россия обновленный план, состоящий из 19 пунктов, не поступал, однако набросок, который находится в распоряжении Москвы, по словам Пескова, во многом соответствует духу обсуждений в Анкоридже.

Предметно, предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа, – объяснил пресс-секретарь.

И подчеркнул, что проект может стать хорошей основой для переговоров, и именно на его базе сейчас ведется работа между Америкой и Украиной.

В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами (по мирному плану – ред.), и мы уже официально получим какую-то информацию, – отметил Песков.

По его словам, Россия нацелена на достижение своих целей именно политико-дипломатическими средствами.

Мы заинтересованы достигать нашей цели именно политико-дипломатическими средствами. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны и мы последовательно придерживаемся этой позиции, – подчеркнул пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин 21 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Позже в Кремле заявили, что не намерены обсуждать мирный план по Украине через СМИ.

Планы США и лидеров Европы по Украине

Некоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО.

Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.

источник: РИА Новости Крым

