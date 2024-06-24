Дмитрий Песков призывает спросить у США и Европы, зачем те помогают убивать детей в РФ

Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем те поддерживают убийство российских детей. С таким призывом после ракетной атаки по Крыму выступил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

Спрашивайте у моих коллег в Европе, [на Западе], прежде всего в Вашингтоне, пресс-секретарей, зачем их правительства убивают российских детей, — призвал представитель Кремля. — Просто задавайте им такой простой вопрос. источник: ТАСС