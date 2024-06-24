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Дмитрий Песков призывает спросить у США и Европы, зачем те помогают убивать детей в РФ
фото: © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Дмитрий Песков призывает спросить у США и Европы, зачем те помогают убивать детей в РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 24.06.2024

Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем те поддерживают убийство российских детей. С таким призывом после ракетной атаки по Крыму выступил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

Спрашивайте у моих коллег в Европе, [на Западе], прежде всего в Вашингтоне, пресс-секретарей, зачем их правительства убивают российских детей, — призвал представитель Кремля. — Просто задавайте им такой простой вопрос. 

источник: ТАСС

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