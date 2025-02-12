Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны, – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой «обмен территориями», отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что орудующих в Курской области боевиков ВСУ «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора». По ее словам, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.
источник: РИА Новости Крым
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