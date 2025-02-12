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Дмитрий Песков: "Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий"
фото: © РИА Новости . Сергей Пятаков

Дмитрий Песков: «Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:20 12.02.2025

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, Курская область будет полностью зачищена от вражеских формирований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны, – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой «обмен территориями», отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что орудующих в Курской области боевиков ВСУ «ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора». По ее словам, подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении.

источник: РИА Новости Крым

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