Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны, – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что в случае переговоров предложит России прямой «обмен территориями», отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. При этом глава киевского режима сказал, что пока не решил, какую часть попросит у России взамен.