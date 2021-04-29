Дни Крыма в Армении. Делегация РК прибыла в Ереван, чтобы обсудить сотрудничество

Представители властей Крыма прибыли с визитом в Армению, чтобы провести встречи по линии народной дипломатии и организовать диалог бизнеса российского региона и закавказской страны, сообщил ТАСС вице-премьер Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Мы приехали в Ереван по линии общественной дипломатии для проведения традиционных Дней Крыма в Армении. Основные цели поездки две. Вместе с председателем комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрием Гемпелем мы встретимся завтра с преподавателями и студентами филиала МГУ, а затем с представителями армянской научной и творческой интеллигенции. И вторая часть — экономическая. Вице-премьер Крыма — министр финансов Ирина Кивико проведет бизнес-форум, встречу представителей крымского и армянского бизнеса, — сказал Мурадов.

Он уточнил, что в ходе визита крымская сторона планирует обсудить вопросы, связанные с туризмом, транспортом, а также развитие сотрудничества по линии гражданского общества.

Организатором Дней Крыма в Армении выступает «Клуб друзей Крыма в Армении». Его возглавляют лидер партии «Конституционное право» Айк Бабуханян и лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян. Это люди, которые поддерживают российский статус Крыма, высказываются открыто на всех международных площадках в поддержку территориальной целостности Российской Федерации, которая немыслима без Крыма, — отметил Мурадов.

Клубы «Друзей Крыма» как национальные подразделения одноименной международной ассоциации созданы во многих странах Европы, Азии и Африки для продвижения объективной информации о «крымской весне» и сегодняшнем Крыме. Международная ассоциация «Друзья Крыма» учреждена в Ялте в 2017 году.

Вот как освещает начавшиеся Дни Крыма в Армении сайт iravunk.com .