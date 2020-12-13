Днём по-прежнему +16°. Погода в Крыму

В понедельник 14 декабря погоду Крыма определит область высокого атмосферного давления.

Будет сухо и сравнительно тепло. Ночью и утром в степных районах и в горах вероятны туманы. Ветер восточный 8-13 м/с. Минимальная температура воздуха +4…+9°, на южном побережье до +12°; днем +11…+16°, в восточных районах и в горах +5…+10°. Во вторник ветер сменит направление на северо-восточное и усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .