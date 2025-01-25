До 1 марта должны провести оценку пляжей Черноморского побережья

Предварительная оценка пляжей и зон отдыха на соответствие сантребованиям в районах Черноморского побережья, которые подверглись загрязнению мазутом, будет проведена до 1 марта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта, — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что подготовка к туристическому сезону продолжается, территориальные органы Роспотребнадзора каждый год выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам водных объектов. Здоровье и благополучие граждан России — первостепенная задача, и ведомство делает все возможное для обеспечения комфортного и безопасного отдыха, — подчеркивают в ведомстве. источник: ТАСС

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