До 1 марта должны провести оценку пляжей Черноморского побережья

В пострадавших от разлива нефтепродуктов районах Черноморского побережья специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что подготовка к туристическому сезону продолжается, территориальные органы Роспотребнадзора каждый год выдают санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам водных объектов.
Здоровье и благополучие граждан России — первостепенная задача, и ведомство делает все возможное для обеспечения комфортного и безопасного отдыха, — подчеркивают в ведомстве.
источник: ТАСС
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