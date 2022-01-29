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До 1 марта закрыта дорога на плато Ай-Петри
Фото: минтранс РК

До 1 марта закрыта дорога на плато Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 29.01.2022

«Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщает о том, что с 00:00 28 января до 00:00 1 марта прекращено движение всех транспортных средств по автомобильной дороге «Бахчисарай – Ялта» в районе Ай-Петри.

Движение прекращено с целью обеспечения безопасности дорожного движения в связи  с угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда. На данном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и иные технические средства организации дорожного движения, — сообщает Служба автодорог.

Уточняется, что временное прекращение движения вводится в соответствии с приказом министерства транспорта Крыма от 28.01.2022 № 13.

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