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До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:17 13.03.2021

Сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД Росси в Симферополе на одной из улиц города задержан 18-летний местный житель, у которого обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета.

Эксперты-химики подтвердили наличие в изъятом веществе запрещенного вещества — производного N-метилэфедрона. По словам задержанного, изъятое вещество является наркотическим средством, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта. Также в ходе осмотра места происшествия оперативники разыскали еще 11 свертков в черной изоленте, которые были спрятаны задержанным в тайниках на территории города. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

До 20 лет колонии: в Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

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