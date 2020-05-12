До 31 мая движение междугороднего транспорта в Крыму полностью остановлено

Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс» полностью ограничена до 31 мая. Данная мера реализована во исполнение Указа Главы Республики Крым ( от 11 мая 2020 года № 158-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У» ) в период действия в Крыму режима «повышенной готовности», связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Работа транспорта в пригородном направлении остаётся неизменной ­ ежедневно в режиме выходного дня с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

В ГУП РК «Крымавтотранс» обратили внимание:

При нахождении в здании автостанций, транспорте общего пользования и при нахождении в местах ожидания общественного транспорта на территории автобусных вокзалов с 12 мая до особого распоряжения все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по номеру телефона +79788357557.