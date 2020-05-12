Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | До 31 мая движение междугороднего транспорта в Крыму полностью остановлено

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
До 31 мая движение междугороднего транспорта в Крыму полностью остановлено
Фото: ГУП РК "Крымавтотранс"

До 31 мая движение междугороднего транспорта в Крыму полностью остановлено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:33 12.05.2020

Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс» полностью ограничена до 31 мая. Данная мера реализована во исполнение Указа Главы Республики Крым (от 11 мая 2020 года № 158-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У») в период действия в Крыму режима «повышенной готовности», связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Работа транспорта в пригородном направлении остаётся неизменной ­ ежедневно в режиме выходного дня с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

В ГУП РК «Крымавтотранс» обратили внимание:

При нахождении в здании автостанций, транспорте общего пользования и при нахождении в местах ожидания общественного транспорта на территории автобусных вокзалов с 12 мая до особого распоряжения все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по номеру телефона +79788357557.

До 31 мая движение междугороднего транспорта в Крыму полностью остановлено

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.