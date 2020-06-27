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До 33° жары. Погода в Крыму
иллюстрация: twimg.com

До 33° жары. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:17 27.06.2020

В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую, жаркую погоду.

Ночная температура воздуха составит 15…20°, на побережье до 24°; дневная 28…33°, в горах прохладнее 20…25°. Ветер 28 июня северо-восточный, 29 июня юго-западный 8-12 м/с. 30 июня ожидается прохождение атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

До 33° жары. Погода в Крыму

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