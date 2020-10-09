До чего дошёл прогресс: нотариусы смогут устанавливать личность клиентов по отпечаткам

Нотариусы, сообщает «Российская газета» , смогут устанавливать личность человека по голосу, отпечаткам пальцев или глазам: если такие данные будут храниться в Единой информационной системе биометрических персональных данных. В таком случае прийти к нотариусу можно будет даже без паспорта. Министерство юстиции России зарегистрировало большой пакет приказов, детально регулирующих электронные нотариальные процедуры.

Данные нормативные акты — это значительный шаг на пути к формированию в России «цифрового нотариата», — рассказал «РГ» министр юстиции России Константин Чуйченко. — Приказами определяются порядок ведения электронного реестра нотариальных действий, совершенных удаленно. Кроме того, определяется порядок взаимодействия нотариусов при создании проекта сделки в электронной форме.

Напомним, в конце года вступает в силу закон, который вводит значительные цифровые новации в нотариате. Ряд нотариальных действий можно будет проводить удаленно, например, зафиксировать факты интернет-троллинга, чтобы подать потом на обидчиков в суд.

Для этого достаточно будет направить свой запрос вместе с необходимыми документами онлайн — через специальный интернет-сервис Единой информационной системы нотариата либо через портал госуслуг. Также в удаленном режиме можно будет совершить исполнительную надпись: если займ оформлен нотариальным договором, то после получения исполнительной надписи документ можно сразу отправить судебным приставам. Или, если известен банк, где должник хранит деньги, можно прийти с документом туда напрямую.

Источник: «Российская газета»