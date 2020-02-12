Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | До конца 2020 года! Балаклавский стадион «Горняк» всё-таки хотят достроить

crimeapress_news

До конца 2020 года! Балаклавский стадион "Горняк" всё-таки хотят достроить
Так должен был выглядеть стадион «Горняк» по проекту ООО «Гражданпроект»

До конца 2020 года! Балаклавский стадион «Горняк» всё-таки хотят достроить

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 12.02.2020

Балаклавский стадион «Горняк» в очередной раз собираются достроить. На этот раз — до конца 2020 года. А пока по объекту переделывают проектную документацию. Как оказалось, сообщает «Севастопольская газета», проект был полностью переработан из-за обнаруженного несоответствия грунтов. По информации директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Иллариона Гапицова, он готов к «заброске в государственную экспертизу». Результат предполагается получить к 1 марта.

Мы откроем стадион в этом году, — уверенно ответил Илларион Гапицонов на вопрос врио губернатора о новом сроке сдачи объекта.

Ранее сообщалось, что очередной госконтракт на выполнение работ по реконструкции стадиона подписан в октябре 2019 года, новым сроком окончания работ определен декабрь 2020 года.

На этот раз подрядчиком, взявшимся реконструировать злополучный балаклавский стадион, стало ООО «ГласСтрой».

Неудачные попытки реконструировать стадион ведутся с 2008 года, тогда глава городской госадминистрации обещал через год превратить «Горняк» в первоклассный стадион. Этого не случилось и по сей день, — отмечают журналисты «СГ».

До конца 2020 года! Балаклавский стадион "Горняк" всё-таки хотят достроить

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.