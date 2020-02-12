До конца 2020 года! Балаклавский стадион «Горняк» всё-таки хотят достроить

Балаклавский стадион «Горняк» в очередной раз собираются достроить. На этот раз — до конца 2020 года. А пока по объекту переделывают проектную документацию. Как оказалось, сообщает
Мы откроем стадион в этом году, — уверенно ответил Илларион Гапицонов на вопрос врио губернатора о новом сроке сдачи объекта.
Ранее сообщалось, что очередной госконтракт на выполнение работ по реконструкции стадиона подписан в октябре 2019 года, новым сроком окончания работ определен декабрь 2020 года.
На этот раз подрядчиком, взявшимся реконструировать злополучный балаклавский стадион, стало ООО «ГласСтрой».
Неудачные попытки реконструировать стадион ведутся с 2008 года, тогда глава городской госадминистрации обещал через год превратить «Горняк» в первоклассный стадион. Этого не случилось и по сей день, — отмечают журналисты «СГ».