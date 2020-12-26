До конца февраля Крым получит до 84 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции

Вакцина в Крым будет поступать партиями.

Согласно плану распределения вакцины, разработанному Министерством здравоохранения Российской Федерации, Крым до конца февраля 2021 года получит до 84 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом в программе «Открытая власть» в эфире телеканала «Крым-24» сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко. По его словам, вакцина будет поступать партиями.

Благодаря поддержке Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова, закуплено 119 единиц холодильного оборудования, необходимого для качественного хранения вакцины. Сейчас техника распределяется по медицинским учреждениям в регионах, что обеспечит широкий территориальный охват при иммунизации населения, — отметил Александр Остапенко.

Министр обратил внимание на то, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции может быть только добровольной, а приоритетной вакцинации подлежат медицинские работники и сотрудники образовательных организаций. Поступление новых партий позволит расширить категории прививаемых граждан.