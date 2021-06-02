До конца года в Крыму будет отремонтировано порядка 500 дорог протяженностью не менее 331 км

До конца года в Крыму будет отремонтировано порядка 500 объектов общей протяженностью не менее 331 км. Об этом сообщил заместитель Председателя Совмина РК Евгений Кабанов.

В рамках проведения ремонта автомобильных дорог республики запланировано выполнение работ по ремонту 70 улиц в Симферополе, из них 40 автомобильных дорог будет отремонтировано до 1 июля текущего года, 19 участков автомобильных дорог – до 1 сентября. Остальные дороги будут отремонтированы до 1 декабря текущего года, – отметил Евгений Кабанов.

По информации вице-премьера, сейчас ведется ремонт 40 улиц в Симферополе и 25 улиц в Симферопольском районе, 12 улиц в Первомайском районе, 5 улиц в Джанкое, 5 – в Джанкойском районе, 4 улиц в городе Саки и 7 улиц в Сакском районе, 3 улиц в Красноперекопске и 4 улиц в Красноперекопском районе, 18 улиц в Раздольненском районе. Ремонт 4 улиц уже завершен в Евпатории.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Крым выделено более 5 534 млн. рублей. Предусмотрено выполнить работы по ремонту на 23 автомобильных дорогах, общей протяженностью более 296 км. В рамках выделенного дополнительного финансирования в размере 10,5 млрд., планируется выполнить ремонт порядка 500 объектов, общей протяженностью не менее 331 км, — добавил Евгений Кабанов.

Помимо работ по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, ведутся работы по установке бортового камня, ремонту тротуаров, обустройству съездов, ремонту площадок под автобусные остановки. После завершения работ по ремонту будут выполнены работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков и пешеходного ограждения.