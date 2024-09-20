На трассе «Ялта — Севастополь» продолжается ремонт противообвальной галереи. Работы завершат к ноябрю

Продолжается ремонт противообвальной галереи в Ласпи (на трассе «Ялта — Севастополь». Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на сегодня уже завершено укрепление опор во внешней части объекта.

Галерею построили в 1972 году. В последний раз её ремонтировали четверть века назад. Работы, которые идут сейчас, проводятся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Для проведения ремонта пришлось сузить проезжую часть в два раза. В начале работ для пропуска большой строительной техники приходилось вводить реверсивное движение. Всего в галерее 26 колонн, каждую из них выкапывают до самой «пятки» — основания колонны. Их зачищают, усиливают и проводят дополнительную гидроизоляцию конструкций, — отметил Развожаев.

По словам строителей, одна из проблем — кровля галереи. Она сильно протекала. Сейчас там заливают выравнивающий слой бетона, укладывают мастику и два слоя гидроизоляционного материала, а после еще насыпают щебень, который смягчает падение камней со склона. Асфальт будут укладывать уже на последнем этапе, когда завершится работа крупной техники.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. На сегодня задействовано 10 единиц техники и 30 рабочих. Ремонт противообвальной галереи в Ласпи планируется завершить к 1 ноября.

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