 До конца года в Крыму планируют разработать программу развития электротранспорта

В Крыму до конца 2021 года разработают программу развития электротранспорта в регионе, предполагающую увеличение количества используемой экологически чистой техники на полуострове. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико. По ее словам, в мае была создана рабочая группа по вопросам развития электротранспорта.

В рабочей группе аккумулируются все идеи, проблемные вопросы и предложения, на основе которых до конца 2021 года планируется разработка программы развития электротранспорта, — цитирует Кивико ТАСС .

По словам вице-премьера, в Республике планируется увеличить количество электротранспорта.

Все это будет прописано в программе… Это можно сделать за счет льгот и субсидирования из бюджета, формирования системы гарантий для пользователей и владельцев электротранспорта, модернизации существующей электросети, — отметила зампред главы крымского правительства.