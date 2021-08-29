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 До конца года в Крыму планируют разработать программу развития электротранспорта

До конца года в Крыму планируют разработать программу развития электротранспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 29.08.2021

В Крыму до конца 2021 года разработают программу развития электротранспорта в регионе, предполагающую увеличение количества используемой экологически чистой техники на полуострове. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико. По ее словам, в мае была создана рабочая группа по вопросам развития электротранспорта.

В рабочей группе аккумулируются все идеи, проблемные вопросы и предложения, на основе которых до конца 2021 года планируется разработка программы развития электротранспорта, — цитирует Кивико ТАСС.

По словам вице-премьера, в Республике планируется увеличить количество электротранспорта.

Все это будет прописано в программе… Это можно сделать за счет льгот и субсидирования из бюджета, формирования системы гарантий для пользователей и владельцев электротранспорта, модернизации существующей электросети, — отметила зампред главы крымского правительства.

 До конца года в Крыму планируют разработать программу развития электротранспорта

 

До конца года в Крыму планируют разработать программу развития электротранспорта

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