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До конца года в селах Красноперекопского района откроются новые медицинские учреждения
Фото: пресс-служба Госсовета РК

До конца года в селах Красноперекопского района откроются новые медицинские учреждения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 20:02 31.10.2020

В семи сёлах Красноперекопского района до конца текущего года завершится строительство новых зданий медицинских учреждений. На завершающей стадии — установка шести фельдшерско-акушерских пунктов и одной модульной амбулатории. Об этом заявила председатель Комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК Анна Рубель по итогам посещения учреждений здравоохранения Красноперекопского района.

По словам парламентария, расширение сети учреждений здравоохранения в районе позволит повысить качество оказания медицинских услуг населению.  «

Раньше в сельских больницах и амбулаториях местные власти могли делать лишь косметический ремонт, используя средства бюджета поселений или грантовые средства. Сегодня модульные ФАПы в районах Крыма устанавливают в рамках реализации государственных программ, а капитальные ремонты проводят уже за счет республиканского бюджета, — подчеркнула Анна Рубель.

Говоря о ремонте Красноперекопской районной больницы, парламентарий отметила, что при проведении работ учитываются особенности, связанные с противодействием распространению COVID-19. В частности, готовится кабинет под установку нового компьютерного томографа, а также организован отдельный вход в отделение для пациентов с пневмониями с неподтверждённым коронавирусом. По мнению Анны Рубель, «такой серьёзный подход к работе позволит минимизировать риск возникновения очагов болезни на территории больницы».

До конца года в селах Красноперекопского района откроются новые медицинские учреждения

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