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До конца года власти Севастополя обещают отремонтировать подъезд к аэропорту Бельбек
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

До конца года власти Севастополя обещают отремонтировать подъезд к аэропорту Бельбек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:07 24.11.2020

Работы по ремонту участка дороги, ведущей к аэропорту Бельбек протяженностью почти 3 километра, – от транспортной развязки в районе села Фруктовое до аэропорта Бельбек — ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога является единственным проездом к аэропорту, а также соединяет Севастополь с населенными пунктами Нахимовского района. Ремонтом автомобильной дороги предусмотрена замена 30 тысяч квадратных метров изношенного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке дороги будет установлено 120 дорожных знаков, почти 3 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики. После укладки нового асфальта будет нанесена новая дорожная разметка, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Подрядная организация уже произвела устройство 2 слоев асфальтобетонного покрытия и приступила к установке технических средств организации дорожного движения.

Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года. Общая стоимость работ – 52 миллиона рублей.

Выполнить ремонт дороги стало возможным благодаря выделению дополнительного финансирования из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации БКАД. Общая сумма дополнительного финансирования составила 437,6 миллионов рублей. Это 50% от текущего финансирования БКАД на 2020 год, — заявляют в пресс-службе Правительства Севастополя.

До конца года власти Севастополя обещают отремонтировать подъезд к аэропорту Бельбек

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