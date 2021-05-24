До конца голосования за объекты благоустройства осталась неделя. Крымчан просят не оставаться в стороне

30 мая завершается всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году. Каждый из крымчан старше 14 лет может отдать свой голос на платформе 91.gorodsreda.ru . Об этом сообщили в Центре управления регионом РК.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», основная цель которого сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

Крымчане могут отдать свой голос за общественные территории в 8 городах: Алушта, Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Красноперекопск, Симферополь, Щёлкино и Ялта, — уточнили в Центре управления регионом.

Голосование устроено следующим образом – пользователь выбирает территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно на платформе 91.gorodsreda.ru , зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение. Для этого понадобится только номер телефона. Узнать больше о Федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и порядке голосования можно по бесплатному номеру телефона «горячей линии» 8 (800) 506-00-08.

По информации Центра управления регионом РК.