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До конца лета проверки курортного бизнеса в Крыму приостановлены. А потом… «всем выйти из тени»

До конца лета проверки курортного бизнеса в Крыму приостановлены. А потом… «всем выйти из тени»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:12 14.07.2020

Глава РК Сергей Аксёнов поручил до 1 августа внести предложения по легализации курортного бизнеса, находящегося в «теневом» секторе экономики, на территории Республики. Об этом Глава Крыма заявил в ходе заседания Совета министров РК.

До 1 августа должны быть сформированы и выверены все предложения по легализации мест размещения в Крыму. Речь о тех объектах, где на участках, предназначенных для ИЖС, построены и эксплуатируются мини-гостиницы. На следующий год этой проблемы в повестке дня быть не должно, — сказал Глава РК.

По мнению Сергея Аксёнова, задачей правительства РК является создание комфортных условий для ведения бизнеса. При этом собственники подобных объектов размещения должны понимать свою меру ответственности. Глава Крыма добавил, что все контрольно-проверочные мероприятия начнутся с сентября.

Понимаем, что в условиях кризиса, связанного с пандемией, многие оказались в сложной ситуации, людям необходимо работать. До конца курортного сезона контрольных мероприятий не проводим, включаемся в этот процесс с сентября. Но всем надо помнить, что Крым сможет активно развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики, а органами власти создан благоприятный климат для ведения бизнеса, — подчеркнул Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов поручил министру курортов и туризма РК Вадиму Волченко совместно с главами администраций муниципалитетов «обойти ногами всё побережье» и составить список потенциальных объектов, подходящих под критерии нелегального частного бизнеса. Такой реестр будет составлен.

До конца лета проверки курортного бизнеса в Крыму приостановлены. А потом… «всем выйти из тени»

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