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Крымские власти решили составить реестр местных «малых отелей» и мини-гостиниц
Фото: pxhere.com

Крымские власти решили составить реестр местных «малых отелей» и мини-гостиниц

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 19:40 14.07.2020

Министерство курортов и туризма Крыма, по поручению Главы Республики Сергея Аксёнова, составит реестр всех «малых отелей», иных средств размещения в «частном секторе», в том числе тех, которые работают на землях ИЖС. До 1 августа будет составлен реестр мини — гостиниц и до 1 сентября разработана механика взаимодействия с ними. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Вопрос деятельности малых средств размещения на землях для индивидуальной жилой застройки на данный момент не урегулирован. В связи с этим, необходимо внесение изменений в федеральное законодательство и приведение в соответствие с ним республиканского законодательства. Сейчас министерство курортов и туризма РК, совместно с федеральными органами власти — Ростуризмом, Минэкономразвития, МЧС и Минстроем, разрабатывает эти нормы, — отметил министр.

Что касается работы отрасли в целом, то, по его словам, санатории и отели, заявившие о возобновлении своей работы после коронавирусных ограничений, как и прежде обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, согласно обязательств, которые они на себя взяли по недопущения распространения COVID-19.

Крымские власти решили составить реестр местных «малых отелей» и мини-гостиниц

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