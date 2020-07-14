Крымские власти решили составить реестр местных «малых отелей» и мини-гостиниц

Министерство курортов и туризма Крыма, по поручению Главы Республики Сергея Аксёнова, составит реестр всех «малых отелей», иных средств размещения в «частном секторе», в том числе тех, которые работают на землях ИЖС. До 1 августа будет составлен реестр мини — гостиниц и до 1 сентября разработана механика взаимодействия с ними. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Вопрос деятельности малых средств размещения на землях для индивидуальной жилой застройки на данный момент не урегулирован. В связи с этим, необходимо внесение изменений в федеральное законодательство и приведение в соответствие с ним республиканского законодательства. Сейчас министерство курортов и туризма РК, совместно с федеральными органами власти — Ростуризмом, Минэкономразвития, МЧС и Минстроем, разрабатывает эти нормы, — отметил министр.

Что касается работы отрасли в целом, то, по его словам, санатории и отели, заявившие о возобновлении своей работы после коронавирусных ограничений, как и прежде обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, согласно обязательств, которые они на себя взяли по недопущения распространения COVID-19.