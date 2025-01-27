До конца 2025 года 168 крымских семей получат собственное жильё

По поручению главы крымского парламента Владимира Константинова, председатель Комитета по межнациональным отношениям Эдип Гафаров осуществляет сопровождение значимых для реабилитированных народов проектов, реализуемых в рамках государственных программ.

Так, Эдип Гафаров еженедельно осуществляет контроль за выполнением работ на строительных объектах в Бахчисарае: школы на 600 учащихся и 168-квартирного дома, а также в Симферополе — Центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ», строительство которых задержалось на 8 лет из-за недобросовестности подрядчиков.

Сопровождение хода строительства и ввода в эксплуатацию объектов осуществляется в виде организации строительных работ, постоянного мониторинга действий, помощи в решении текущих вопросов.

В этом году 168 семей получат новые квартиры. Основные работы по строительству Центра полиэтнической культуры молодёжи будут закончены до конца 2025 года, передача объекта в эксплуатацию состоится в начале следующего года. Сложный объект – школа на 600 мест – требует корректировки проектно-сметной документации, но мы будем прилагать усилия, чтобы завершить и её строительство к началу 2026 учебного года, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Эдипа Гафарова. источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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