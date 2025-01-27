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До конца 2025 года 168 крымских семей получат собственное жильё
фото: пресс-служба Государственного совета РК

До конца 2025 года 168 крымских семей получат собственное жильё

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 16:13 27.01.2025

По поручению главы крымского парламента Владимира Константинова, председатель Комитета по межнациональным отношениям Эдип Гафаров осуществляет сопровождение значимых для реабилитированных народов проектов, реализуемых в рамках государственных программ.

Так, Эдип Гафаров еженедельно осуществляет контроль за выполнением работ на строительных объектах в Бахчисарае: школы на 600 учащихся и 168-квартирного дома, а также в Симферополе — Центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ», строительство которых задержалось на 8 лет из-за недобросовестности подрядчиков.

Сопровождение хода строительства и ввода в эксплуатацию объектов осуществляется в виде организации строительных работ, постоянного мониторинга действий, помощи в решении текущих вопросов.

В этом году 168 семей получат новые квартиры. Основные работы по строительству Центра полиэтнической культуры молодёжи будут закончены до конца 2025 года, передача объекта в эксплуатацию состоится в начале следующего года. Сложный объект – школа на 600 мест – требует корректировки проектно-сметной документации, но мы будем прилагать усилия, чтобы завершить и её строительство к началу 2026 учебного года, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Эдипа Гафарова.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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