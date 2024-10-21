Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | До конца года в Керчи снесут ещё два дома
актуально в республике
До конца года в Керчи снесут ещё два дома
фото: KERCH.COM.RU

До конца года в Керчи снесут ещё два дома

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:54 21.10.2024

В Керчи проводится работа по отселению жителей из домов, признанных аварийными или ветхими. После переселения здания, сообщает  KERCH.COM.RU, подлежат сносу:

На эти цели необходимо выделение средств из местного бюджета. Не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но все же в городе сносят здания, из которых отселили жителей. Так, подрядчик работает на улице Ж. Дудник, пострадавшую после разлива реки Мелек-Чесме. Всего в городе порядка 8 домов подлежит сносу. До конца года планируется снести одну двухэтажку по ул. Голощапова. Также, по информации администрации Керчи, в ближайшее время планируется снос подобного здания по ул. Архитектурной.

 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.