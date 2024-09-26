До конца года в Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций

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Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» планируют заменить в муниципальных образованиях Республики Крым порядка 50 трансформаторных подстанций до конца 2024 года. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По словам Главы Крыма, в последнее время снизилось количество поступающих от граждан жалоб на перепады напряжения в электросетях в тех муниципалитетах, где замена трансформаторных подстанций уже произведена. «Замена оставшихся проблемных объектов поможет закрыть вопрос с резкими скачками напряжения. Финансовые возможности у предприятия на модернизацию ТП есть», – сказал Глава республики. Генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский проинформировал, что в настоящее время продолжается обновление запланированных 28 подстанций в Сакском, Черноморском, Белогорском и Ленинском районах. «К сегодняшнему дню заменили уже четыре объекта. Идем в соответствии с графиком. Кроме того, остается обновить еще 12 ТП в Симферопольском районе», – сообщил руководитель предприятия. Сергей Аксёнов также отметил, что «Крымэнерго» удалось усилить динамику выполнения мероприятий по технологическим подключениям абонентов к электросетям. «Ожидается, что предприятие в этом году сможет реализовать около 20 тыс. техприсоединений, увеличив показатель по сравнению с прошлым годом в среднем на 20 %. На сегодня отработано 16 136 договоров», – сообщил Глава Крыма. Глава республики напомнил, что очередность выполнения мероприятий по техприсоединениям необходимо определять практически в ручном режиме. Руководство местных РЭС совместно с администрациями муниципальных образований должно переговорить с людьми, чтобы ликвидировать задолженности по договорам в первую очередь по тем адресам, где объекты введены в эксплуатацию. Актуальный график появится на официальном сайте «Крымэнерго» 1 октября. Помимо этого, Сергей Аксёнов заострил внимание на процессе перевода на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества. Максим Шклярский проинформировал, что администрации муниципалитетов предоставили информацию о 1 897 негазифицированных МКД, из них 1 371 дом – без центрального отопления. В ближайшее время эти данные будут перепроверены и включены в дорожную карту, чтобы определить размер льготного тарифа. Сергей Аксёнов поручил опубликовать адреса МКД на сайтах администраций для понимания граждан сведений о льготном тарифе.

До конца года в Крыму заменят 50 трансформаторных подстанций

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:06 26.09.2024

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» планируют заменить в муниципальных образованиях Республики Крым порядка 50 трансформаторных подстанций до конца 2024 года. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в Крыму в последнее время снизилось количество поступающих от граждан жалоб на перепады напряжения в электросетях в тех муниципалитетах, где замена трансформаторных подстанций уже произведена.

Замена оставшихся проблемных объектов поможет закрыть вопрос с резкими скачками напряжения. Финансовые возможности у предприятия на модернизацию ТП есть, – сказал Аксёнов.

Генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский проинформировал, что в настоящее время продолжается обновление запланированных 28 подстанций в Сакском, Черноморском, Белогорском и Ленинском районах.

К сегодняшнему дню заменили уже четыре объекта. Идем в соответствии с графиком. Кроме того, остается обновить еще 12 ТП в Симферопольском районе, – сообщил руководитель предприятия.

Сергей Аксёнов также отметил, что «Крымэнерго» удалось усилить динамику выполнения мероприятий по технологическим подключениям абонентов к электросетям.

Ожидается, что предприятие в этом году сможет реализовать около 20 тысяч техприсоединений, увеличив показатель по сравнению с прошлым годом в среднем на 20 %. На сегодня отработано 16 136 договоров, – сообщил Глава РК.

Глава Республики напомнил, что очередность выполнения мероприятий по техприсоединениям необходимо определять практически в ручном режиме. Руководство местных РЭС совместно с администрациями муниципальных образований должно переговорить с людьми, чтобы ликвидировать задолженности по договорам в первую очередь по тем адресам, где объекты введены в эксплуатацию. Актуальный график появится на официальном сайте «Крымэнерго» 1 октября.

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Помимо этого, Сергей Аксёнов заострил внимание на процессе перевода на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества.

Максим Шклярский проинформировал, что администрации муниципалитетов предоставили информацию о 1 897 негазифицированных МКД, из них 1 371 дом – без центрального отопления. В ближайшее время эти данные будут перепроверены и включены в дорожную карту, чтобы определить размер льготного тарифа. Сергей Аксёнов поручил опубликовать адреса МКД на сайтах администраций для понимания граждан сведений о льготном тарифе.

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